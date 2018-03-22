آمنة نصير: تكريم "السيسي" عرس لكل الأمهات

22 مارس 2018 - 01:12 م

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة وعضو مجلس النواب، إن احتفالية تكريم الأم المثالية كان أشبه بالفرح، وكأنه يوم عُرس لكل الأمهات.

وأشارت "نصير"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الخميس، إلى أن أداء الرئيس السيسي كان قمة الحنو على الجميع وفقًا لظروف كل حالة، وعينه كانت حارسة لكل من حوله.

ولفتت إلى أنه تم إعلاء قيمة المرأة في مصر، مناشدة رجال الدين الإسلامي والمسيحي بأن يتم الاهتمام بالخطاب الموجه للمرأة.