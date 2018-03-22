«الأكلات الشعبية»..استقطاب جديد لإسرائيل

22 مارس 2018 - 01:15 م

تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالترويج في الآونة الأخيرة للأكلات الشعبية، كنوع من الاستقطاب الجماهيري، وذلك من خلال عرض جولات داخل الأسواق الإسرائيلية، وتقديم وجبات وأكلات شرقية ليهود قدموا إسرائيل، مثل الأكلات المغربية وغيرها.

وتعمل صفحة إسرائيل بالعربية على قدم وساق لنشر العديد من هذه الأكلات والجولات داخل الأسواق الإسرائيلية مثل ما روجت له أخيرًا عن "الحمص" قائلة": الحمص أفضل أكلة، ولكن أين يمكن الحصول على أفضل حمص في إسرائيل؟ لن تجدوا إسرائيليًا لا يحب الحمص، ويمكنكم الاستمتاع به في كل مدينة.

كما قامت بالترويج عبر نشر فيديوهات تحمل "مذاقات ونكهات من مختلف أنحاء العالم في سوق اورشليمي".





وأضافت: الغور في سوق محانيه يهودا في أورشليم القدس يكشف خبايا جديدة كل مرة ولا شك أن هذه الميزة كانت سببًا في تحول السوق إلى قبلة السياح للمدينة المقدسة.. انضموا إلينا في هذا المشوار بين محلات العطارة والمطاعم المميزة.

كما أظهرت الصفحة في ترويجها صورًا ليهود مغاربة قائلة: تعيش في إسرائيل طائفة كبيرة جدًا من اليهود المغاربة الأصل، تحافظ على تقاليدها، حيث افتتحت العديد من المطاعم التي تقدم أطباق المطبخ التقليدي، أنتم مدعوون الى القاء بنظرة خاطفة على اثنين من هذه المطاعم.

بينما تم نشر صور لفاكهة وخضراوات تحمل الأسمين "العربي والعبري"، حيث تقول: العبرية والعربية توأم لاحظوا مدى التشابه في هذه المجموعة من الفواكه والخضراوات، ثم قامت بنشر الاسم العبري والعربي للفاكهة والخضراوات.

وأظهرت الصفحة أيضًا موسم قطف التوت الأرضي (الفراولة) يجمع بين اليهود والعرب صغارًا وكبارًا في إسرائيل علمًا بأن في السنوات الأخيرة انتشرت تقليعة جديدة لقطف الفواكه على أشكالها من البساتين والحقول مقابل مبلغ بسيط.

وتابعة قائلة: مع دخول الزائر البستان، يأخذ معه سلة صغيرة ويقوم بتعبئتها بالفاكهة التي قطفها.