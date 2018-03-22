» 5 مشاهد تليفزيونية تدين "دومة" في أحداث مجلس الوزراء

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مجلس الوزراء

احمد دومة

خيري رمضان

منى الشاذلى

عمرو أديب

واصلت محكمة جنايات القاهرة، فض أحراز القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك في جلسة اليوم من إعادة محاكمة أحمد دومة.

وحوي مقطع معنون بـ"أحداث مجلس الوزراء"، تقريرًا أذاعه برنامج العاشرة مساءً، تتحدث فيه الإعلامية منى الشاذلي عن انتشار رجال القوات المسلحة لحماية مبنى مجلس الوزراء، وتُشير إلى أن ذلك الانتشار تحسبًا لوجود عدد من المتظاهرين بميدان التحرير.

وتواصل العرض بفيديو مأخوذ من قناة الناس، ويظهر شريط مصاحب للمقطع بعنوان: "استفزاز الجيش من قبل المعتصمين بتدخين المخدرات إلى جانب الإيحاءات الجنسية بالأصوات و الإشارات"، ويظهر في المقطع المبنى الرئيسي لمجلس الشعب من ناحية شارع مجلس الشعب، ويُصاحب المقطع صوت خالد عبد الله، وهو يُعلق على مشهد أحد الأشخاص وهو يُعد ما بدا أنه لفافة مُخدرات، قائلاً :"أحد الثوار الأبطال، اللي الإعلام الليبرالي بيقول متضربوش ولادنا".

وتواصل العرض بفيديو مأخوذ من قناة سي بي سي، يتحدث فيه الإعلامي خيري رمضان، عن واقعة توزيع وجبة حواوشي على معتصمين أمام مجلس الوزراء، وفيديو آخر للأديب علاء الأسواني.

وأعقب ذلك عرض مقطع من قناة "اليوم"، لبرنامج الإعلامي عمرو أديب، يُصاحب صورته صورة لأحداث مجلس الوزراء، يُعلق فيه "أديب" على الأحداث، بالقول :"ايه اللي حصل ؟، لا كورة ولا بتاع، الحقيقة أن أحد المثقفين الكُبار راح للشباب، قالهم انتوا شوفتوا الست اللي كانت بتديكم الأكل، الكاميرات مصوراكم 24 ساعة، أوعوا تسيبوها".

ولفت "أديب" في حديثه إلى أن كمال الجنزوري رئيس الوزراء حينها، أشار إلى اقتحام المتظاهرين والتعدي على الكاميرات، وعقب "أديب" بالقول: "أحد المثقفين الكُبار عاوز البلد تولع".

وتواصل العرض، بفيديو من صحيفة "المصري اليوم"، يُصاحبها شريط مكتوب عليه: "بدء الاشتباك بالمولوتوف وقذف عشوائي من قبل المُعتصمين".

ويظهر في المقطع آثار حريق بجوار سور مجلس الشعب، يُصاحبه آثار تخريب في الشارع الذي يظل عليه مجلس الشعب، بمبناه الرئيسي، وأوراق مُلقاة على الأرض، وآثار لمياه، ويظهر في الفيديو أحمد دومة وهو يتحدث عن استمرار الاعتصام، وزيادة عدد المعتصمين، وتظهر صورة لحريق هائل بسور مبنى مجلس الشعب.

وبرز في الفيديوهات المعروضة، فيديو ظهر فيه عدد من الأشخاص، وهم مُجتمعين على الرصيف، وهم يتحدثون حول كيفية تحضير زجاجات المولوتوف، ويتحدث فيه الأشخاص المتواجدين عن كيفية الصناعة، والاستخدام.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و الدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.

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