محافظ بني سويف يكرم 12 أمًا مثالية

22 مارس 2018 - 01:32 م

كرم شريف حبيب محافظ بني سويف 12 أمًا مثالية على مستوى مراكز المحافظة وأهداهن شهادات تقدير ومبلغا ماليًا لكل أم مكرمة،وهن: إيزيس عزيز ونيس حنا "من مركز الفشن" الأم المثالية على مستوى المحافظة، نعيمة أحمد طه سليمان الأم البديلة على مستوى الجمهورية "بندربني سويف"، صفية عبد اللطيف أحمد الأم المثالية بندربني سويف،حمدية عبد العظيم سيد الأم المثالية مركز بني سويف، نجفة محمد وهبة الأم المثالثة مركز إهناسيا، نادية محمود محمد أحمد الأم المثالية مركز ناصر،منى محمد محمود عمار الأم المثالية مركز الواسطى، نوال محمد عيسى الأم المثالية مركز ببا، صباح مظهر حسن أبو الحسن الأم المثالية مركزسمسطا، سعدية محمد جاد الله " الأم المعاقة" بندر بني سويف، كريمة شكرى غالي "الأم المعاقة"مركز بني سويف، فوزية سنوسي عبدا لعظيم"أم للعمل الاجتماعي"..

جاء ذلك فى الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة عيد الأسرة على مستوى المحافظة بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، العقيد محمود عبد المجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة ،أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن، نارمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف ، والقمص باخوم ممثلاً عن الكنيسة