"البرعي" : ضمائر الحكام تطاردهم لإساءة حقوق الإنسان

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قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن ضمائر الحكام والحكومات تطاردهم بسبب إساءتهم لحقوق الإنسان.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "عمري ما اعتبرت نفسي سياسي؛ أو حزبي أو أصلح أن أكون أيهما".

وتابع: "وأنا أرى حتى إنني لا أصلح لأي منصب تنفيذي ولا إي منصب حكومي، منذ أن بدأت وإلي اللحظة لا يهمني من يحكم؛ ولكن يهمني كيف يحكم؛ وهل حقوق الإنسان جزء أساسي من خططه للتطوير أم لا".

وأردف "البرعي" في تدوينته، :"في ظني أن حركة حقوق الإنسان بالنسبة للحكومات والحكام هي أشبه بالضمير الذي يؤرق صاحبه، موكدًا أن الكثير ما حاول الناس إسكات ضمائرهم، المشكلة إنهم لا يستطيعون ذلك؛ والمشكلة الأكبر أن ضمائرهم تظل تطاردهم حتى الموت .

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