رد قاسى من "مرتضى" على ممدوح عباس

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يذهب إلى أي جهة سيادية لإنقاذه من أزمته الأخيرة بسبب الأحداث التي يمر بها الزمالك ووجود لجنة مالية للإشراف علي خزينة النادي.

وأضاف "منصور" في تصريحات صحفية: "لن أرد على رجل فقد عقله اتهمني بالذهاب باكيًا إلى جهة سيادية للخروج من هذه الأزمة".

وتابع: "هذا الشخص حرامي وأنا أشرف منه بمراحل، مشيرًا إلى أن أبناء هذا الشخص أخبروه أنه مُصاب بحالة تبوّل لا إرادي وبدأ يقول أحاديث عبارة عن تخريف، وهو حقير وكاذب".

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