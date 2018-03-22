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"شوبير" لـ ريهام سعيد: "ربنا ما يكتب السجن على حد"

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

إيمان هاني

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عقب الإعلامي أحمد شوبير، على حصول الإعلامية ريهام سعيد على البراءة من تهمة خطف الأطفال، قائلا: "حمد لله على السلامة، وربنا ما يكتب السجن على حد".

وأضاف "شوبير"، خلال برنامج "كلمة حرة مباشرة" المذاع عبر إذاعة "دي أر إن"، اليوم الخميس، بأن ريهام سعيد نجمة مجتمع، وفعلت خير كثير، مؤكدا أنها ستخرج من التجربة أكثر قوة، وإصرار.

 واستنطر "شوبير"، العلاقة بين الإعلاميين، قائلاً: "هو إحنا ليه كإعلاميين كارهين بعض، وبنعمل في بعض كده ليه".

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