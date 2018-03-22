ميرفت حسين مديرا لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بنى سويف

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أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف القرار رقم (403 ) بتكليف الدكتورة ميرفت حسين حسن إسماعيل الأستاذ المساعد بكلية التجارة قائمًا بعمل مدير مركز تنمية الموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنى سويف.

  جدير بالذكر ان الدكتورة مرفت حسين حسن هى أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة والمدير السابق لمركز نظم المعلومات بالجامعة 2014-2015 والمدرب المعتمد فى مركز تنمية الموارد البشرية من عام 2014 حتى تاريخه وصدور قرار تكليفها قائما بعمل مدير المركز.

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