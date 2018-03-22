الطلاب الموهوبون فى القليوبية يرفعون شعار انزل وشارك

دعا المشاركون في احتفالية يوم الموهوب التي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وإدارة بنها التعليمية برعاية اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة جموع الشعب المصري للخروج للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى على مدار أيام 26و27و28 مارس الجاري.

وأكد مسئولو الموهوبين بالمديرية والإدارة خلال الاحتفالية التي عقدت لتكريم الطلاب الموهوبين في الأنشطة المختلفة بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية ومحمود العمريطى نقيب المعلمين بالمحافظة وسعيد ندا مدير عام ادارة بنها التعليمية واشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية وسميرة موسى مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة بنها على أهمية الظهور بمصر بما يليق بها أمام العالم الذى يتابع العرس الانتخابي والديمقراطي في مصر .

وطالب سعيد ندا مدير عام إدارة بنها جموع المصريين للخروج للإدلاء بأصواتهم تحت شعار "انزل شارك" لكى نقدم نموذجًا عالميا يحتذى به في حب الوطن ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها مصر.