بدوى دسوقى: حوار السيسي يهدف لكسب الثقة

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شاهد .. "شيء غريب بترابيزة حوار الرئيس"

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار بعين المواطن وللمواطن، ليس حواراً تقليداً يتحدث عن إنجازات أو انتخابات، الحوار أكسب الشعب مزيداً من الثقة في قيادته، ويكشف عن الإنسان وليس الرئيس، مشيراً إلي أن آراء المواطنين في الشارع نقلوا الصورة كاملة، حيث استطاعوا في دقائق نقل ما عجزت عنه الأجهزة والهيئات الإعلامية والحكومية في مشهد ديمقراطي .

وأضاف بدوي خلال بيان له أن الرئيس لأول مرة يكشف ما بين السطور ويرفع النقاب عن ميزانية القوات المسلحة، ويكذب ادعاءات المحرضين في نسبة مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني، كما ألقى الضوء علي أخطر وأهم التحديات التي نجحت فيها الإرادة المصرية بعودة سيناء حقيقيةً إلي الشعب المصري، و تحدث عن مسيرة تنمية أرض سيناء، لافتاً إلى أن حديث الرئيس بمثابة إعادة الهيبة للدولة المصرية،  حيث فاجأ المصريين بحديث من القلب .

وأكد عضو مجلس النواب، أن السيسي رفع مستوى طموح المصريين، كما سلط الضوء علي جوانب أعتقد أنها كانت محور اهتمام الكثير من المصريين، إذ أظهر البعد الإنساني لشخصية الرئيس السيسي، ومدى وطنيته ,كما أتضح من الحوار النسق العقائدي والاجتماعي له، وتحدث في حوار بعيداً عن الحواجز.

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