وزيرة الاستثمار تكشف سرا مهما عن مديرة مدرستها

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قالت هالة السعيد، وزيرة الاستثمار، إن وجود 6 وزراء من السيدات في الحكومة المصرية يعكس ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المرأة ومنحها ملفات شائكة وأساسية للعمل عليها، متابعة أنه لا يمكن عمل جزء من المجتمع بدون مساندة النصف الآخر.

وأوضحت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس، أن مديرة مدرستها ليندا سليمان في حوارها مع الرئيس السيسي كشفت عن كونها افنت حياتها لتربية النشء ومتابعتهم بعد الكبر، لافتة إلى أنها والوزراء الخريجين من مدرستها يجتمعون كل عام معها للاحتفال بعيد ميلادها.

وتابعت وزيرة الاستثمار بأن السيدة ليندا طالما تمنحهم بعض الارشادات والنصائح للعمل بها خلال أدائهم عملهم، خاصة مع حبهم الشديد لها بجانب الصرامة في التعامل دائما بما يوفر المنظومة المتكاملة للتعليم الواجب اتباعها دائما.

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