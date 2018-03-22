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"الكعبي": "ترامب" يلمح لتصنيفه "الحرس الثوري" إرهابيا

عرب وعالم

عارف الكعبي
الدكتور عارف الكعبي

المصريون

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الأحواز

دونالد ترامب

الحرس الثوري

الرئيس الأمريكي

عارف الكعبي

علق عارف الكعبي، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اتهم فيها الحرس الثوري الإيراني بدعم الإرهاب في المنطقة، قائلا: "تصريحات ترامب تشير إلى أنه سيتم تصنيف الحرس الثوري كتنظيم إرهابي".

وقال "الكعبي"، "إن تصريحات ترامب بخصوص الحرس الثوري ا?يراني ودوره التخريبي في المنطقة أتت بعد أن تخطى الحرس الثوري حدوده".

وأشار إلى أن  سياسية ترامب اعتمدت نهج جديد في مواجهة السياسية ا?يرانية التوسعية في المنطقة، حيث تخط إيران حدودها إلى التدخل في شؤون المنطقة عبر طرق عدة في مقدمتها أداتها الإرهابية فيلق القدس بقيادة الإرهابي قاسم سليماني، يشكل  أحد أهم  أذرع الحر الثوري في دعم الإرهاب بالمنطقة.

وأضاف السياسي الأحوازي: ولطالما مارس الحرس الثوري عمليات إرهابية عديدة وله تاريخ أسود، حيث قام بتفجير السفارة العراقية في لبنان عام 1982م والمعبد اليهودي في ا?رجنتين واغتيال شخصيات كردية وبلوشية وعربية أحوازية.

ولفت إلي أن الإدارة ا?مريكية ودول الإتحاد ا?وربي قد صنفت حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وهو الجناح العسكري وا?داة الضاربة للحرس الثوري فكيف ? يكون الحرس الثوري ذاته  منظمة إرهابية وهو ا?داة الرئيسية لصناعة ا?رهاب.

وقال الكعبي: ان التصنيف الحقيقي لما تقوم به إيران عن طريق حرسها الثوري وفيلق القدس هو إرهاب بالمعنى الحقيقي والتي أدركت معظم الدول ا?جنبية وأمريكا، مؤكدا على أن إدارة ترامب ستصدر قريبا قرار تصنف فية الحرس الثوري الإيراني منظمة ارهابية وهي تسير بهذا ا?تجاه.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخلال رسالته للشعب الإيراني للتهنئة بعيد نوروز، الحرس الثوري الإيراني بأنه جيش عدائي يسرق الشعب الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج.

وقال ترامب: أتمنى عيد نوروز جميلا ومباركا للملايين في أنحاء العالم الذين يحتفلون ببدء الربيع”. ولكنه أضاف أن الشعب الإيراني يثقل عاتقه حكام يخدمون أنفسهم بدلا من خدمة الشعب.

وقال ترامب إن الحرس الثوري الإيراني أنفق اكثر من 16 مليار دولار لدعم الحكومة السورية ولدعم المسلحين والإرهابيين في سوريا والعراق واليمن.

واتهم ترامب الحرس الثوري أيضا بافقار الشعب الإيراني وقمع حرياته المدنية.


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