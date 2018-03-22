هذا ما فعله الزمر " ليلة اغتيال السادات"

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عبود الزمر

محمد عبد السلام

عاصم عبد الماجد

اغتيال السادات

المرأة المندسة

كشف عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية حقائق جديدة عن عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ، منها : " رفض المقدم عبود الزمر وقتها  لعملية الاغتيال".

وأكد عبد الماجد عبر سلسلة من المنشورات علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات أن القرار اتخذ في غيبة الزمر ، وعندما علم بالقرار حاول منع خالد الإسلامبولي من التنفيذ.

وأضاف أنه حاول أيضا  إقناع محمد عبد السلام - مهندس عملية الاغتيال- بتغيير القرار، ولكنه فشل ومضى قرار الاغتيال رغم معارضته.

وواصل عبد الماجد هجومه علي المشككين في عملية الاغتيال وأنها كانت بمعرفة وعلم جهات سيادية قائلا : سحقا للكذب والكاذبين وسحقا للمغفلين ، الذين وصفهم بـ " التابعين غير أولي الإربة من الرجال" ، في إشارة منه لانسياقهم خلف ادعاءات الإعلامية " آيات عرابي " ، والتي يصفها دائما بـ " المندسة".

وتابع قائلا : صدقتم المندسة حين قالت :  إن إحدي الجهات السيادية طلبت  من المقدم عبود الزمر أن يدفع خالد الإسلامبولي لاغتيال السادات ، وقبل ذلك بأيام صدقتموها حين قالت :  إن ذات الجهة حققت مع الإسلامبولي وأوصت بعدم مشاركته بالعرض العسكري لأن شقيقه ممن اعتقلهم السادات في قرارات التحفظ.

وتساءل عبد الماجد عن المشككين قائلا : كيف انسحقت رجولتكم فصدقتم امرأة مطعون في ولائها معروف ماضيها متناقضة في أقوالها ، مؤكدا أن الإسلامبولي  لم يتم استدعاؤه ولا التحقيق معه ، قبل العرض بشهر ولا بأشهر؟


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