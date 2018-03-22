  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:04 م
بحث متقدم
موسى مصطفى

أزهريون يردون على «موسى مصطفى»

ترامب

«ترامب» يفرض 50 مليار دولار على الصين

السيسى مع لاعبى منتخب مصر

رسالة «السيسي» لبعثة المنتخب الوطني

" الوزراء": سنتخذ اللازم للحد من ارتفاع الأسعار

تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات

جمال خاشقجي

«خاشقجي»: هكذا نواجه فكر وكتب الإخوان

بالفيديو.. "الصراصير" تحكم التوك شو

دعوى لتوقيع الكشف الطبي على مقدمي برامج التوك شو

مرسي ومبارك

«إسلاميون وفلول».. هؤلاء ممنوعون من التصويت في الرئاسة

كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد

إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

دعايا انتخابات 2018

ركود فى سوق الدعاية لـ«رئاسيات 2018»

محمد صلاح

مفاجأة..مدرب ليفربول لم يكن مقتنعًا بمحمد صلاح

منع دبلوماسي أمريكي من دخول مصر

عرب وعالم

ارشفية
ارشفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

منع دخول الصحفيين محاكمة ريهام سعيد

#

تونس تقرر منع الطائرات الإماراتية من دخول مطاراتها

#

منع «حكم» طنطا والأهلي من دخول استاد المحلة

#

منع «الصحفيين والمصورين» من دخول استاد المحلة

فلسطين

تفجير

رئيس الوزراء

متهم

الحمد لله

رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، السماح بدخول دبلوماسي بالسفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، لعدم حصوله على تأشيرة دخول مسبقة لمصر، طبقا لما تقضي به القواعد المعمول بها مسبقا.

وأوضحت سلطات المطار أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لدى وصول جيرالد كريجر مستشار السفارة الأمريكية في الرياض، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي تطبقه مصر منذ عام 2010، الذي يقضي بضرورة حصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة من دول العالم على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ما دفع عدة دول للاتفاق مع مصر لتبادل مبدأ المعاملة بالمثل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية
» استقالة أبرز مستشاري «ترامب»
» هجوم ناري من "إيهاب جلال" على معارضيه
» «بوتين» يقبل دعوة البشير لزيارة السودان
» إصابة 23 في انقلاب أتوبيس بالشرقية
» مقتل 14 شخصًا في انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشو
» ننشر حيثيات الحكم بإعدام 21 متهمًا بخلية دمياط
» شاهد.. الحلقة 111 من مسلسل «أرطغرل» مترجمة
» السجن المشدد 10 سنوات لمغتصب طفلة بالمنيا
» سبب يمنع «صلاح» من الانتقال للريال أو برشلونة
» «الرقابة الإدارية» تكشف عن تفاصيل 7 قضايا فساد كبرى

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:42 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار