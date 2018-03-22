مقتل المطلوب الرئيسي في اغتيال "الحمد لله"

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أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الخميس بمقتل أنس أبو خوصة المطلوب الرئيسي في قضية تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وذلك في عملية أمنية وسط القطاع.

وأعلنت الوزارة مقتل اثنين من رجال الأمن في العملية.

وأوضحت، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن “الأجهزة الأمنية شرعت بعمليةً أمنيةً صباح اليوم في غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث حاصرت عدداً من المطلوبين وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية”.

وأسفر الاشتباك عن مقتل أبو خوصة، وتوقيف اثنين من مساعديه بعد إصابتهما، وتوفي أحدهما بعد ذلك متأثرا بإصابته.

وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات في جريمة استهداف موكب الحمد الله حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة


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