» مباراة "صلاح" و"الدون" تستحق المشاهدة

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فرنسا

محمد صلاح

ليفربول

ريال مدريد كريستيانو رونالدو

أشادت قناة "تي إف وان" الفرنسية بمستوى النجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، والنجم العالمي كريستيانو رونالد لاعب منتخب البرتغال المحترف بين صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأكدت أن لقاء النجمين غدا الجمعة في لقاء منتخب مصر والبرتغال الودي يستحق المشاهدة.

وقالت القناة الفرنسية، "البرتغال تواجه مصر غداً فى سويسرا فى مباراة تجمع بين اثنين من أفضل لاعبى العالم بالوقت الحالى وهما كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، كل منتخب فى مباراة الغد يبحث عن تحقيق الأفضل البرتغال يسعى لتأكيد مكانته الأوروبية باعتباره بطلاً للقارة العجوز، ومصر التى تمتلك لاعباً يقدم موسماً رائعاً وهو محمد صلاح الذى ستكون لديه فرصة ذهبية لمواجهة كريستيانو رونالدو فى مبارزة تستحق المشاهدة".

وأضافت القناة الفرنسية، "محمد صلاح ساحر مصر، بإمكانه أن يقود منتخب بلاده لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البرتغال، يعد مرشحاً بارزاً للفوز بجائزة الحذاء الذهبى هذا الموسم، كما اقترب من كسر الرقم القياسى المسجل باسم الإيفوارى ديدييه دروجبا أكثر اللاعبين الافارقة تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بمسابقة الدورى الإنجليزى".

وعن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد الإسبانى، قالت القناة الفرنسية، "بعد بداية باهتة الموسم الحالى عاد رونالدو لتوهجه ويعيش حالياً أفضل فتراته هذا الموسم بعدما سجل 22 هدفاً فى 23 مباراة بمسابقة الدورى الاسبانى، النجم البرتغالى استعاد ثقته فى نفسه والدليل التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أكد خلالها بأنه أفضل لاعب فى العالم".

يذكر أن قرعة بطولة كأس العالم التى أقيمت مطلع ديسمبر الماضى بالعاصمة الروسية "موسكو" أوقعت منتخب البرتغال فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران، بينما تلعب مصر فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات السعودية وروسيا وأوروجواى.


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