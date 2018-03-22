"المركز المصرى" يناقش وقف شركتي "أوبر وكريم"

22 مارس 2018 - 02:30 م

أعلن خالد على المحامى والحقوقى, عن عقد ندوة داخل مقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة أوضاع شائقى شركتى أوبر وكريم وذلك عقب قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تراخيص الشركات.

وقال على خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ندوة مساء يوم الأحد 25 مارس الساعة 6 مساء بمقر المركز المصرى يحضرها سائقون من أوبر وكريم، ورابطة التاكسى الأبيض ومحاميهم".

وقضت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء بحكم واجب النفاذ فورًا يلزم السلطات بوقف ترخيصي شركتي أوبر وكريم لسيارات الأجرة الخاصة في البلاد, وكان سائقو سيارات أجرة (تاكسي) قد أقاموا دعوى لوقف ترخيص الشركتين بحجة استخدامهما سيارات شخصية للعمل دون الحصول على ترخيص سيارة أجرة.