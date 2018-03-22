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المنيا تطفئ أنوارها ساعة احتفالا بساعة الأرض

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احتفال بساعة الارض بالمنيا
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جمال زكى

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تحتفل محافظة المنيا السبت المقبل الموافق "بساعة الأرض" في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بمقر مكتبة مصر العامة بكورنيش النيل، وذلك تزامنًا مع توقيت احتفال وزارة البيئة بهذا الحدث العالمي السنوي الذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة بهدف تشجيع وتحفيز الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات مستدامة كترشيد استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من الأفكار المبتكرة لرفع الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة وترشيد استخدام مواردها.

 وتدعو المحافظة للمشاركة في تفعيل إجراءات تلك الاحتفالية من خلال إطفاء إنارة واجهات جميع المصالح والمؤسسات والشركات من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى  التاسعة مساء السبت وتخفيف أحمال استخدام الطاقة الكهربائية بنسبة 50% بكل المصالح والمؤسسات والشركات خلال نفس التوقيت، مع مراعاة الاستثناءات لدواع أمنية لبعض المؤسسات.

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