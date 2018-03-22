"لميس" تلتقط صورا مع "صلاح"

22 مارس 2018 - 02:36 م

وصلت الإعلامية لميس الحديدي إلى سويسرا لتشجيع منتخب مصر في مباراته الودية غدًا أمام البرتغال المقرر انطلاقها في العاشرة إلا ربع مساء غدٍ الجمعة .

وحرصت "الحديدى" فور وصولها على لقاء النجم العالمي محمد صلاح والتقاط الصور التذكارية معه.

ومن المقرر أن تقوم الحديدى بتغطية المباراة على شبكة قنوات "سي بي سي".

وفى سياق متصل، يخوض المنتخب الوطنى لقاءين وديين قبل انطلاق منافسات كأس العالم فى يونيو المقبل، حيث يلتقى الفراعنة المنتخب البرتغالى بقيادة اللعب كريستيانو رونالدو، ومنتخب اليونان يوم 27 مارس الجارى.

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