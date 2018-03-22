» شاهد.. استعدادات البرتغال للقاء الفراعنة

22 مارس 2018 - 02:49 م

بدأ نجوم منتخب البرتغال الاستعداد للقاء منتخب مصر في اللقاء المرتقب غدًا في العاشرة إلا ربع خلال اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين في إطار الاستعداد لمونديال كأس العالم في روسيا.

وتعد المباراة فى غاية الأهمية للثنائى خاصة مع اقتراب مدرسة البرتغال وأسلوب لعبه من طريقة لعب أوروجواى التى تتواجد بجانبنا فى المجموعة الأولى من البطولة التى تأهل لها منتخبنا بعد غياب 28 عاما منذ آخر مشاركة شهدتها مصر بمونديال 1990.

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