» بالفيديو.. ثعبان كهربائي يصعق كلبا

نشرت إحدى القنوات الأجنبية على يوتيوب، مقطع فيديو لثعبان كهربائي يقوم بصعق كلب عندما حاول الاقتراب منه وعقره.

ويظهر في المقطع المعروض الثعبان وهو يصعق الكلب بالكهرباء ما أدى إلى إصابة الكلب بالخوف وفر هاربا.

يذكر أن هذه الثعابين تستطيع أن تولد طاقة كهربائية كبيرة، تصل إلى ما يقارب الـ600 فولت وأكثر، وبالتالي فإن صدماتها الكهربائية قد تكون قاتلة في أغلب الأحيان، ولذلك يعتبر من الحيوانات المفترسة المنتشرة بشكل كبير في القارة الأمريكية الجنوبية.