طلب محرج من وزير التنمية المحلية لأهالي قفط

22 مارس 2018 - 03:20 م

طالب وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، أهالي مركز قفط بمحافظة قنا، والعاملين بوحدة المرور، بضرورة الاهتمام بالنظافة والمحافظة على المكان، وضرورة الالتزام بقواعد النظام، قائلًا: "مش كل واحد إيده مش نظيفة يمسح في الحيط".







وأكد الوزير، في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية، أهمية الحفاظ على المشروعات الجديدة التي كلفت الدولة ملايين الجنيهات".







جاء ذلك خلال افتتاح اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، واللواء علاء العياط مدير أمن قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وحدة مرور قنا.













