المشدد 5 سنوات لسارقي زوجة صاحب محلات التوحيد والنور

22 مارس 2018 - 03:21 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين بسرقة زوجة رجل الأعمال سيد رجب السويركي صاحب مجموعة محلات "التوحيد والنور".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين جابر المراغي وشريف الحيلة وعبد الله سلام وأمانة سر مجدي جبريل وعمرو عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين خالد إبراهيم أحمد البكري "محبوس"، عوض عبد النعيم عبد الجليل "هارب"، سرقًا نحو 100 ألف جنيه بعدما اقتحما منزل المجني عليها فريدة عثمان، زوجة السويركي بمنطقة عابدين.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الأول كان يعمل سابقًا بمحلات زوجة رجل الأعمال واقتحم منزلها عنوة، مدعيًا أنه قادم لإحضار بعض الطلبات المنزلية لها حتى يتثنى له دخول الشقة وسرقتها، فيما وقف صديقه "المتهم الثاني" أمام باب العقار لمراقبة المنطقة وإلهاء حارس العقار.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم الأول خالد ابراهيم اعتدى على الخادمة هاجر شعبان، 18 عامًا، خادمة وقيدها وهددها بالقتل، ودخل إلى غرفة زوجة "السويركي" واعتدى عليها وهددها بالقتل وسرق المبلغ المالي وفر هاربًا.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أحال المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه، وتعريض حياة طفلة "الخادمة" للخطر.