قنابل مولوتوف وكرات النار والتعدي علي مجند بأحراز "دومة"

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برز في عرض فيديوهات القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، مقطعي فيديو، تم عنونتهما بـ"تعدى المتظاهرين على أحد أفراد القوات المُسلحة".

ويظهر في الفيديو الأول، تجمع عدد من الأشخاص حول المُعتدى عليه، والذي تعرض لتعد وحشي من قبلهم، وبدا أحد المُتجمعين حوله، وهو يركله، ويقومومن بضربه بالعصا، وسحله.

وتواصل العرض بفيديو، تم عنونته بـ"تعدي المتظاهرين على أحد أفراد القوات المسلحة فوق مسجد عمر مكرم"، ويظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يُمسكون بالمجني عليه، وقد حصروا عنه ملابسه، ووضعوا عصابة على عينيه، وقيدوا يديه خلف ظهره، وقيدوا قدميه، وظهر في الفيديو اعتداؤهم عليه.

وبدا في العرض فيديو، بعنوان "إعداد المتظاهرين لقنابل مولوتوف وكرات النار"، وفيديوهات أخرى عن التعدي على قوات التأمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.


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