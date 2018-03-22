» فضيحة الغوطة تلاحق بشار

22 مارس 2018 - 03:45 م

تسببت زيارة بشار الأسد التي قام بها إلي الغوطة الشرقية ، حيث التقي عناصر النظام في فضيحة مدوية له فجرتها "القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية" .

وقالت "قاعدة حميميم" في تدوينات على صفحتها بموقع فيسبوك: إن قوات الجو فضائية الروسية أمّنت زيارة لبشار الأسد، إلى منطقة الغوطة الشرقية، بعد استعادة ما يزيد عن 80% من سيطرة فصائل الثورة السورية عليها، وذلك برفقة قوات النظام البرية والجوية.

وأضافت أن قيادات عسكرية وعناصر تابعين للنظام السوري عبّروا عن غضبهم؛ إذ أظهرهم المنشور أنهم ليسوا قادرين على القتال إلا بمساندة ودعم روسيا.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سخرية واسعة بين السوريين حول رحلة بشار الأسد من دمشق إلى الغوطة الشرقية، حيث كشف مقطع الفيديو الذي تم تصويره من داخل سيارة بشار الهونداي أن سيارة من الهلال الأحمر السوري ترافقه كدرع بشري له من أي هجوم محتمل من المعارضة السورية .