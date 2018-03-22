استخدامات الترجمة في مجالات الحياة المختلفة

22 مارس 2018 - 04:15 م

من المتعارف عليه أن المعرفة البشرية التي يكتسبها الناس تكون من خلال التجارب الحياتية الخاصة به ولغيرهم وحب الاطلاع عليها والاستفادة منها، بالإضافة إلى التنوير والقراءة، فهي عبارة عن سلسلة متصلة تنتقل إلينا عن طريق الكتابة والتأليف، فمثلاً إذا أراد الشخص أن يعرف تاريخ أو حضارات السابقين فما عليه إلا قراءة الكتب القديمة التي تحكي تاريخهم، ومفاد ذلك أنه من خلال قراءة هذا الكتاب سوف يحصل على كل المعلومات التي جمعها المؤلف خلال فترات طويلة في وقت قصير دون أن يضطر إلى أن يقوم بجمعها بنفسه، وذلك يعني أن القراءة والكتابة هما الوسيلة التي يتم بها نقل العلوم والخبرات والمعارف بين البشر.

اللغات التي ينطق بها اللسان البشري كثيرة جداً فيصل عددها إلى حوالي 7 آلاف لغة، ولا يوجد شخص واحد في العالم يستطيع أن يتحدث بها جميعاً، ويعتقد البعض أنه يحب على المؤلفين أن يتقنوا جميع هذه اللغات من أجل أن يوصلوا فكرتهم وكتابتهم إلى القراء الذين يتحدثون بمختلف اللغات، ولكن هذا شيء من غير الطبيعي أن يحدث، فلماذا يكون المؤلفين في حاجة إلى هذا الأمر وهناك فن يدعى الترجمة.

ما هي الترجمة

الترجمة هي واحدة من الفنون القديمة كان يعمل على تقديم الأدب المكتوب، ووظيفة هذا الفن هي أن يحول النص المكتوب بلغته الأصلية إلى نص مكتوب بلغة جديدة، ومن المعروف أنه هناك العديد من أشكال الترجمة، فمنها التحريرة، والنصية، الشفاويه، والسماعية، والكتابية والعديد من الأنواع الأخرى، ويعتبر الهدف الرئيسي من الترجمة هو نقل المعلومة وإيصالها للقراء لمن ينطقون بلغات مختلفة كلاً حسب لغته، كما أنها تعمل على تقريب الثقافات بين شعوب العالم.

وفي الماضي كانت تتم الترجمة من خلال أشخاص متخصصين في هذا المجال، مثل مترجم العربية إلى الإنجليزية ، ولكن بعد التطور التكنولوجي الذي نعيش في الوقت الحالي أصبحت الترجمة من أسهل الأشياء على الإطلاق، فقد ظهرت العديد من الوسائل المختلفة التي سهلت من هذا الأمر على الإنسان، فقد أصبح لدى أي شخص الآن القدرة أن يحصل على الترجمة التي يريدها في أسرع وقت، وذلك من خلال العديد من الطرق مثل استخدام موقع ترجمة محترف يكون متخصص في لغة واحدة أو أكثر وهي كثيرة جداً على شبكة الإنترنت، وهناك أيضاً التطبيقات وقواميس اللغة، فيمكن تحميلها على الهاتف الذكي واستخدامها في أي وقت، ذلك ولاسيما الشركات المتخصصة في هذا المجال التي تعمل على تقديم أجود درجة ممكنة من الترجمة.

وكل هذه الخدمات لم تظهر عن طريق الصدفة، ولكن هناك أشخاص متخصصين قاموا بإنشائها لأنهم يعرفون أن للترجمة استخدامات كثيرة جداً وكان لا بد من توفير هذه الخدمات.

استخدامات الترجمة في مجالات الحياة المختلفة

للترجمة استخدامات كثيرة لا يمكن حصرها، ولها فضل كبير جداً علينا، فهي تعد الوسيلة التي يتعرف بها الشعوب على حضارات وتاريخ الآخرين، وحلقة الوصل التي تربط بين الناطقين بلغات مختلفة، ولم تترك الترجمة مجالاً إلا وشاركت فيه، بل وغيرت فيه بشكل إيجابي، فقد دخلت في مجال السينما، فمن خلالها أصبح لدى الجميع القدرة على مشاهدة الأفلام الأجنبية من جميع الدول المختلفة، وفي صناعة الأدوية، فقد صار شيء طبيعي أن ترى النشرات التي تكون مع الأدوية مكتوبة بأكثر من لغة، بالإضافة إلى الجرائد اليومية التي تصدر بالعديد من اللغات المختلفة، والنشرات التي تبث عبر القنوات الفضائية بلغات أجنبية عديدة، كما أنها تستخدم في الاجتماعات التي تقام سواء بين الشركات مختلفة الجنسيات أو الدول، وذلك يكون من خلال أشخاص مترجمين متخصصين، ولاسيما دورها الكبير في ترجمة الكتب في جميع المجالات مثل الطب والهندسة والأدب وحتى السياسية.

ومجمل ما سبق أنه ليس هناك أي مجال أو قطاع لم تشارك فيه الترجمة، ليس ذلك فحسب، فقد أصبحت شيء أساسي فيه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي طريقة أخرى.