وزير التنمية: «توصيات النواب رميتها في الزبالة»

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قال وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، خلال اجتماعه بالتنفيذيين في ديوان عام محافظة قنا، اليوم: "إحنا بنغزل برجل حمار".

وأشار الجندي، إلى أن عملية اختيار القيادات في المحليات الفترة المقبلة ستكون على أعلى كفاءة، موضحًا أن المطلوب في مسابقة القيادات المحلية 67 قيادة، والمتقدمين 1500 موظف، اجتاز إجراءات الورق 1300 موظف، وتم عمل لهم اختبارات في أكاديمية ناصر، وتم إرسالهم لمركز الشئون النفسية في القوات المسلحة لفحصهم نفسيًا لأول مرة، وبعد الفحص أصبحوا 700 موظف.

وأكد وزير التنمية، الشفافية الموجودة في عملية الاختيار، موجهاً حديثه لرؤساء المدن والقرى بديوان محافظة قنا بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، قائلاً: "إنه لا يوجد مرشح للوظيفة وراه واحد، أنا كل ما أمشي في مجلس النواب وأروح أي حتة يدوني ورق أقوم واخد الورق حاطه في جيبي وأروح المكتب أحطه في الزبالة، والله ما بصيت فيه، وأقول للناس إن شاء الله ربنا يسهل".


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