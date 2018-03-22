«الفقي»: لن نسمح لأحد بالنيل من حصتنا المائية

22 مارس 2018 - 04:27 م

أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر لن تسمح لأي أحد أن ينال من حصتها المائية، مشيرًا إلى أن المياه بالنسبة لمصر هي الحياة.

وقال "الفقي"، خلال كلمته أثناء الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "المياه هي أصل الحياة"، إن المصريين أكثر شعوب الأرض ارتباطًا بالنهر، والحضارة المصرية كرست هذا المعنى، كما أن المصري القديم أقسم أنه لن يلوث ماء النهر، حفاظًا على شريان الحياة.

وأعرب "الفقي"، عن سعادة منارة العلم بالإسكندرية، أن تستضيف هذه التظاهرة المصرية الوطنية ذات الطابع العالمي، لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها.

من جانبه قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن العالم يحتفى اليوم بـ"اليوم العالمي للمياه" لجذب الانتباه إلى أهمية المياه، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.

وأشاد "رسلان" بتضافر جهود كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العلمية والدينية لتعميق الوعى بقضية المياه، مشيرًا إلى انطلاق حملات توعوية بكافة شركات مياه الشرب بكل محافظات الجمهورية.

وأكد "رسلان"، في كلمته، ضرورة ترشيد استهلاك المياه حفاظا على مواردنا والاستثمارات التي تضخ في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من ناحية، وحفاظا على اقتصاد المواطن ومدخراته.

ودعا المواطنين لتعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المياه، لاسيما أن بعض التقارير الدولية تشير إلى أنه من المتوقع أن يعاني نصف العالم من ندرة المياه العذبة.



