وزير التنمية المحلية الأسبق: وردة تكفي لرد جميل "السيسي"

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مؤتمر دعم السيسى
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مؤتمر

وزراء

محافظة المنيا

دعم السيسي

قال اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق إن تقديم وردة واحدة تكفى لرد الجميل للرئيس السيسى.

ودعا "المحجوب"، إلى التواجد والمشاركة فى التصويت من أجل استمرار التنمية والتقدم لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال مؤتمر أقيم بمركز شباب العدوة شمال محافظة المنيا لدعم الرئيس السيسى للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 مارس الجارى.

وحضر المؤتمر كل من اللواء حسن حميدة، واللواء فؤاد سعد الدين محافظي المنيا السابقين كما حضر المؤتمر الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والشيخ نور محمد، مدير أوقاف مغاغة والشيخ سليمان إبراهيم، مدير إدارة الأزهر بالعدوة والشيخ حميدة حسني عبد الجواد مدير أوقاف العدوة، ونواب الشعب السابقين والنواب الحاليين.

ومن جانبه قال علاء موسي ذكى منسق المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى حشد الجماهير للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتصويت الرئيس عبد الفتاح السيسي والفوز بفترة رئاسية جديدة.

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