» سبب يمنع «صلاح» من الانتقال للريال أو برشلونة

22 مارس 2018 - 04:36 م

كشف الإنجليزي كريج بيلامي، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأسبق، عن ثقته الكبيرة ببقاء المصري محمد صلاح، نجم هجوم الريدز والمنتخب الوطني، مضيفًا أنه يتوقع عدم انتقاله إلى أحد ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، في الصيف المقبل.

وتألق «صلاح» بشكل كبير مع ليفربول خلال الموسم الجاري، حيث شارك في 41 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 12 هدفًا آخر لزملائه.

ونتيجة لذلك، ارتبط «صلاح» بشكل كبير بالانتقال إلى أحد أندية برشلونة أو ريـال مدريد أو بايرن ميونخ الألماني أو باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

وعلق «بيلامي» على ذلك، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الأربعاء، قائلًا: «أعتقد أن اهتمام ريـال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع صلاح في الصيف المقبل يأتي على سبيل المجاملة».

وتابع: «لماذا لا يهتمون بخدماته؟ لو كنت مكان ليفربول لشعرت بالقلق إذا لم تبدي هذه الفرق اهتمامها بصلاح».

وأردف: «أعتقد أن ريـال مدريد وبرشلونة سوف ينتظرون رؤية موسم أخر من صلاح، قبل دفع مبلغ كبير من المال للحصول على خدماته».

واستطرد: «هناك عدد كبير من اللاعبين الذين أظهروا امتلاكهم لمستوى كبير على مدار الموسمين أو المواسم الثلاثة الأخيرة، والذين قد يكونون أقرب للرحيل إلى مثل هذه الأندية خلال الفترة المقبلة عن صلاح».

واختتم «بيلامي» حديثه، قائلًا: «هذه الأندية تعتبر قمة كرة القدم.. إذا رغبوا في التعاقد معك، فإنك سترغب أيضًا في أن تكون جزءًا منهم، فهم من كوكب أخر، ولكني لا أعتقد أن صلاح سينتقل إلى أحدهم في الصيف المقبل».