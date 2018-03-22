مفاجأة..مدرب ليفربول لم يكن مقتنعًا بمحمد صلاح

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صلاح

كلوب

رافائيل هونجستين

تيم توك

ذكر موقع "تيم توك" الإنجليزي، أن مدرب ليفربول، الألماني، يورجن كلوب، لم يكن يرغب في التعاقد مع المهاجم محمد صلاح، لاعب نادي روما حينها، وهذا بسبب اهتمامه بـ«جوليان براندت» من نادي باير ليفركوزن، الألماني، حسب ما أورده الموقع.

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن الفرعون المصري نجح في موسمه الأول للنادي الانجليزي، في أن يصبح هداف الدوري، حيث سجل 36 هدفاً في جميع المسابقات وأصبح المرشح الأول لجوائز اللاعبين في نهاية الموسم.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قد وصل من روما في الصيف الماضي ولكن كانت هناك شكوك حول إمكانية فشله في «البريمييرليج»، خاصة بعد عدم نجاحه مع نادي «تشيلسي»، الذي خاض معه تجربة قصيرة منذ موسمين، تحت القيادة الفنية للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وقد ادعى الصحفي الألماني رافائيل هونجستين، أن صلاح لم يكن هداف نادي ليفربول الأول في الصيف، كما ورد في صحيفة ديلي اكسبرس.

وأوضح هونجستين الصحفي بشبكة "إي أس بي أن" في تصريحات لبرنامج "توتالي فوتبول بودكاست" أن كلوب كان يرغب في التعاقد مع "براندت" لكن ميشيل إدواردز المدير الرياضي للريدز تدخل من أجل إقناع المدرب الألماني بإمكانيات الدولي المصري.

وأكد "هونجستين" أن: "إدواردز تعرض لانتقادات حادة في ليفربول بسبب عدة قرارات خلال السنوات الماضية، ولهذا فإن كلوب أكد له أنه لا يريد صلاح ولكن مدير النادي أقنعه بضمه".

وعن البديل الذي كان يتمنى كلوب ضمه لقلعة آنفيلد رود تحدث: "كان يفترض أن يكون «براندت» ولكن من غير المقنع أن نفكر كيف كان سيكون شكل الموسم لو «براندت» جاء بدلاً من صلاح، «براندت» من أفضل المواهب لكنه لم يكن ليصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم بالطريقة التي ظهر بها صلاح".

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