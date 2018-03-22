«صرفت 15 مليون على الدعاية.. ممعييش فلوس والله»

22 مارس 2018 - 04:48 م

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي الوحيد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعلم جيدًا حجم «السيسي» ودوره وأرضيته، لكن لديه أمل في أن يعجب الناس بالبرنامج الخاص به.

وأضاف موسى، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد": "ممعييش فلوس والله، الفلوس للأولاد أحسن، صرفت أقل من 20 مليون، حوالي 15 مليون، معملناش حاجات على الكباري من الغالية دي".

وأكد "موسى" أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيعمل على إلغاء جامعة الأزهر، وتوزيع طلابها على باقي الجماعات المصرية، للقضاء على الفكر المتطرف في العملية التعليمية في مصر، كما أنه سيعمل على إلغاء جميع الكليات العملية والمتخصصة من الأزهر كونها تبث روح مخالفة للروح التي يحتاجها الوطن في تلك الفترة.

وأكد أنه يسعى للفوز بالانتخابات الرئاسية، ويخشى الحصول على نسبة أصوات منخفضة في تلك الانتخابات، متمنيا ألا تقل الأصوات التي يحصل عليها عن 30% من الأصوات الانتخابية لتزعم أحزاب المعارضة في مصر.

وأوضح أن محافظات الفيوم وأسيوط والبحيرة والقاهرة من أكثر المحافظات التي يحظى بقاعدة شعبية كبيرة فيها والتي ستقف خلفه في الإنتخابات الرئاسية وتدعمه بكل قوة خاصة القبائل العربية التي أعلنت دعمها وتأييدها له