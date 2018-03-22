» السجن المشدد 10 سنوات لمغتصب طفلة بالمنيا

22 مارس 2018 - 05:04 م

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الخميس، برئاسة المستشار سليمان الشاهد رئيس الدائرة الرابعة وعضوية كل من المستشارين احمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وأمانة سر محمد مصطفى هارون ومحمد طايع وانرواس فهمى بالسجن المشدد 10 سنوات لمغتصب طفلة بمركز مغاغة عام 2016.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم رفعت مصطفى السويفى 42 سنة عمل ومقيم بمنطقة السلخانة بمركز مغاغة تهمة اغتصاب الطفلة ميادة محمد هاشم وشهرتها ميادة الحناوى 14 سنة عام 2016فى القضية رقم 2559 لسنة 2016 كلى شمال المنيا.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامى المتهم كما اطلعت على تقرير الطب الشرعى والذى أفاد بأن المتهم لامس المجنى عليها وأجزاء من جسدها فى موضع العفة وانتهك حرمات الآخرين بهتك عرض الفتاة فى تلك الفترة الواردة بأمر الإحالة وأكدتها تحريات المباحث الجنائية بقسم شرطة مغاغة.