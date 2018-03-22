إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

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كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد
كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد

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المصريون

جماعات ارهابية

حمادة السيد

مدافع اسوان

قررت نيابة أمن الدولة، إخلاء سبيل حمادة السيد، مدافع فريق أسوان، بعد فترة حبس احتياطي تخطت الـ5 أشهر، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وكتب الصفحة التابعة للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بحمد الله تعالى، تم الإفراج عن الكابتن حمادة السيد قائد فريق أسوان».

وقررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل حمادة السيد لاعب نادي أسوان بتدابير احترازية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

ونسبت نيابة أمن الدولة لـ"السيد" في القضية رقم 840 لسنة 2017، خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وألقي القبض على اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.

وكان مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على كرة القدم، قد كشف في سبتمبر الماضي، كواليس واقعة القبض على قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، موضحًا أنها تمت عقب انتهاء المران الأساسي للفريق، حيث استوقفته سيارة أمن، خارج النادي أثناء توجه اللاعب إلى سكنه الخاص بمنطقة أطلس بأسوان، وتم اقتياده إلى القاهرة لمباشرة التحقيق معه.

ويعد حمادة السيد، أحد اللاعبين المميزين الذين تركوا بصمة في الدوري المصري، ليس بأدائه فقط، وإنما لعطائه لسنواتٍ طويلة داخل المستطيل الأخضر، مع أكثر من نادٍ. ويبلغ مدافع أسوان، من العمر 36 عامًا، ليصبح ثاني أكبر لاعب في مصر حاليًا بعد الحارس المخضرم عصام الحضري، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا.

وسبق ولعب السيد، في عدة أندية ببطولة الدوري الممتاز، بدأها بنادي أسمنت السويس، ثم انتقل للمقاولون العرب، ومنه لعب لفريق الشرقية، قبل أن ينضم لأسوان، حيث خاض ما يزيد عن 120 مباراة بقمصان أندية مختلفة.

واشتهر حمادة السيد، في بطولة الدوري المصري، بطول لحيته وتدينه، حيث كان يعتاد دائمًا بارتدائه استرتش أسفل الشورت، تجنبًا لظهور عورته، ورغم أن مسيرته خالية من أي إنجازات، إلا أنه يعد واحدًا من أشهر مدافعي الدوري المصري، بفضل الإمكانيات العالية التي يتمتع بها.

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