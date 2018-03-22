محافظ المنيا يضع حجر أساس مجمع مصالح سمالوط

22 مارس 2018 - 05:15 م

وضع عصام البديوى، محافظ المنيا اليوم، الخميس، حجر أساس مشروع إنشاء مجمع مصالح سمالوط على مساحة 1000 متر مربع، وبتكلفة 35 مليونًا ومدة التنفيذ تبلغ عامين، جاء ذلك ضمن افتتاح عدد من المشاريع بمركز سمالوط في إطار العيد القومي للمحافظة والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

وافتتح المحافظ مركز لخدمة العملاء بقطاع مياه الشرب، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه كما افتتح مركز الخدمات الاجتماعية بالوحدة المحلية لقرية بنى غنى على مساحة 300 م2 وبتكلفة مليون و450 ألف جنيه، ويخدم 9 قرى وتوابعها بإجمالي، 45 ألف نسمة.

رافق المحافظ في الافتتاحات مدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط ومحمد سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عادل النقيب مدير هيئة الأبنية بالمنيا والشيخ حسانين عبد الحكم مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف.

كما افتتح المحافظ في مركز سمالوط مسجد الرحمن بعزبة القمادير على مساحة 120م، وبجهود ذاتية بلغت 150 ألف جنيه.

وشملت افتتاحات المحافظ، مدرسة الحاج صالح يوسف الجاري للثانوية المشتركة بعدد 12 فصلًا، و بتكلفة 2.6 مليون جنيه على مساحة 1870 مترًا مربعًا، وكذلك مدرسة أحمد علي السيد للتعليم الأساسي بعدد 11 فصلًا بتكلفة 3.7 مليون جنيه بمجلس قروي منقطين على مساحة 1645 مترًا مربعًا.