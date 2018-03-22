دعوى لتوقيع الكشف الطبي على مقدمي برامج التوك شو

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دعوى قضائية

الإعلاميين

الامراض النفسية

الكشف الطبى

التوك شو

قال المحامي علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن «تيران وصنافير»، إنه تقدم بدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، لتوقيع الكشف الطبي على جميع مقدمي البرامج الحوارية، مشيرًا إلى أن الدعوى تستند على القانون 92 لسنة 2016، قانون الصحافة والإعلام الجديد.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح أن الدعوى تطالب الإعلاميين، وكذلك الضيوف، بتقديم شهادة من إحدى المستشفيات الحكومية، تفيد بصحة قواهم العقلية وخلوهم من الأمراض النفسية والعصبية وعدم تعاطيهم المخدرات والمسكرات.

 أيوب أكد أن الدعوى لا يوجد بها أي مخالفة دستورية أو قانونية، منوهًا بأن ممارسات بعض الإعلاميين وأيضًا بعض الضيوف، هي التي دفعته لتقديم تلك الدعوى، مضيفًا أن الدعوى مجرد فكرة جديدة أمام القضاء الإنشائي مستندة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.








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