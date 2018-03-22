إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان بالمنيا

22 مارس 2018 - 05:31 م

شهدت اليوم الخميس لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان بالمنيا، إقبالًا متوسطًا من الناخبين أمام اللجان على مقعد النقابة الفرعية ومنطقة شمال الصعيد النقابية.

وقال الدكتور محمد خديوي أمين صندوق النقابة الفرعية بالمنيا وعضو فوق السن، إن الانتخابات تشهد إقبالًا إلى حد كبير من الأطباء أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم 1500 عضو.

وأضاف "خديوي"، أن المرشحين علي مقعد عضو فوق 15 عامًا بالنقابة الفرعية عضو واحد هي الدكتورة سوزان محمد فاروق محمد كامل بينما على مقاعد الأعضاء أقل من 15 عامًا بالنقابة الفرعية بالمنيا 4 مرشحين هم مصطفي السيد عبد الحليم فرحات وأحمد صدقي محمد عبد الله وأحمد مبروك عبد النبي عبد الجواد وريهام عبد الرحمن عبد السلام مبروك.

وترشح علي مقاعد منطقة شمال الصعيد بالنقابة العامة 4 مرشحين هم شمس وعظ أمجد علي وخالد صلاح البدري ومحمد صلاح عبد الرحيم محمد ومحمد نبيل عباس عبد الحميد.

وعلي مقعد عضو تحت السن بالنقابة العامة تقدم الدكتور حسين عبد الهادي.