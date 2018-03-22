» مقتل 14 شخصًا في انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشو

22 مارس 2018 - 05:57 م

قتل 14 شخصا وأصيب 6 آخرون بجروح، اليوم الخميس، في تفجير سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو، تبنته حركة "الشباب".

وقال الناطق باسم وزارة الأمن القومي، عبد العزيز محمد، في مؤتمر صحفي بمقديشو، إن التفجير كان قوياً واستهدف مقهى شعبياً، في شارع "مكة المكرمة" المزدحم، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 6 بجروح بعضها "خطيرة".

وأشار محمد إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث.

من جانبه، ذكر مصدر في وحدة الإسعافات لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن سيارات الإسعاف تمكنت من نقل أكثر من 15 مصاباً من موقع التفجير إلى مستشفيات العاصمة، واصفاً حالة بعضهم بـ"الخطيرة".

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن التفجير، بحسب ما ذكر موقع "صومال ميمو" المحسوب على الحركة.

وذكر الموقع أن التفجير استهدف فندق "وهليى"، الذي يتمتع بحراسة أمنية مشددة، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً بينهم جنود من القوات الحكومية.

وتعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلًا، و2507 مصابًا، خلال الفترة ما بين يناير 2016 و14 أكتوبر 2017، حسب إحصائية للأمم المتحدة.