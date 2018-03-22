  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:01 م
بحث متقدم
ترامب

«ترامب» يفرض 50 مليار دولار على الصين

السيسى مع لاعبى منتخب مصر

رسالة «السيسي» لبعثة المنتخب الوطني

" الوزراء": سنتخذ اللازم للحد من ارتفاع الأسعار

تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات

جمال خاشقجي

«خاشقجي»: هكذا نواجه فكر وكتب الإخوان

بالفيديو.. "الصراصير" تحكم التوك شو

دعوى لتوقيع الكشف الطبي على مقدمي برامج التوك شو

مرسي ومبارك

«إسلاميون وفلول».. هؤلاء ممنوعون من التصويت في الرئاسة

كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد

إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

دعايا انتخابات 2018

ركود فى سوق الدعاية لـ«رئاسيات 2018»

محمد صلاح

مفاجأة..مدرب ليفربول لم يكن مقتنعًا بمحمد صلاح

محمد صلاح

ليفربول يبدأ التحرك لضم خليفة «صلاح»

"أفريكان نيوز":

10 حقائق عن انتخابات 2018

الحياة السياسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

وكالات

أخبار متعلقة
#

جامعة القاهرة تشارك بجناح في معرض القاهرة الدولي للكتاب

#

تحرير 125 توكيلاً انتخابيًا لـ«السيسي»

#

محمد رمضان: صوتي لـ«السيسي».. والقانون يطيح بأمنيته

#

ماذا قال خالد علي عن السيسي في أول لقاء له عقب ترشحه؟

انتخابات

السيسي

موسى مصطفى موسى

يدلي المصريون بالداخل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، للاختيار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يواجهه رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

وطرح موقع "أفريكان نيوز"، 10 حقائق تتعلق بالانتخابات كجزء من التغطية للعملية الانتخابية عن الانتخابات.

1- الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ ثورة 2011.

2- الأهلية للانتخابات:

لابد أن يحصل المرشح على توقيعات 20 عضوا برلمانيا على الأقل أو 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، وألا يقل عدد التوقيعات عن 1000 توقيع من كل محافظة.

3- اعتماد اثنين من المرشحين من قبل الهيئة الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات أقرت اعتماد أوراق اثنين من المرشحين هما، السيسي وموسى. العديد من الشخصيات البارزة، منهم رئيس وزراء سابق ورئيس أركان للجيش انسحبوا من السباق الانتخابي.

4-  السيسي يسعى لفترة رئاسة ثانية.

بعد فوزه في انتخابات 2014 يسعى السيسي للقوز بفترة رئاسية جديدة في هذه الانتخابات.

5- المرشح الرئاسي يحتاج 51% للفوز من أول جولة.

انتخاب الرئيس المصري يتم باستخدام نظام الجولتين، وسيتم إعلان الفائز النهائي، في 2 إبريل في حال حصل على الـ 51% المطلوبة من الأصوات لتجنب الإعادة. النتيجة النهائية سوف تعلن في 1 مايو 2018 في حالة الإعادة.

6- التواريخ الرئيسية في العملية الانتخابية تتضمن:

24 فبراير 2018 – الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية للمرشحين.

16إلى 18 مارس 2018 – تصويت المصريين بالخارج.

24 مارس 2018 – انتهاء الحملات الانتخابية.

26 إلى 28 مارس 2018 – يدلي المصريون بأصواتهم.

7 – 60 مليون ناخب يحق لهم التصويت.

المصريون الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولهم حق التصويت في الانتخابات يبلغ عددهم 60 مليون نسمة. أفراد القوات المسلحة والشرطة لا يحق لهم التصويت.

8 – أول انتخابات تنظمها "الهيئة الوطنية للانتخابات".

تتشكل الهيئة من 10 أعضاء يختارهم المجلس الأعلى للقضاء وتتضمن رؤساء ونواب محكمة النقض، ومحكمة استئناف القاهرة ومجلس الدولة.

الانتخابات المصرية السابقة كانت تنظمها اللجنة العليا للانتخابات.

9 – المعارضة دعت لمقاطعة الانتخابات

أطلق معارضون سياسيون وأحزاب سياسية معارضة بمن فيهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي حملة "ابق في البيت"، داعين المصريين لمقاطعة الانتخابات التي يصفونها بأنها "حفلة تنكرية".

10 – قضايا الانتخابات تتضمن تدهور الاقتصاد والانفلات الأمني.

القضايا الأساسية التي يجب أن يعالجها الرئيس القادم ضعف الاقتصاد والأمن في أعقاب زيادة الهجمات الإرهابية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية
» استقالة أبرز مستشاري «ترامب»
» هجوم ناري من "إيهاب جلال" على معارضيه
» «بوتين» يقبل دعوة البشير لزيارة السودان
» إصابة 23 في انقلاب أتوبيس بالشرقية
» مقتل 14 شخصًا في انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشو
» ننشر حيثيات الحكم بإعدام 21 متهمًا بخلية دمياط
» شاهد.. الحلقة 111 من مسلسل «أرطغرل» مترجمة
» السجن المشدد 10 سنوات لمغتصب طفلة بالمنيا
» سبب يمنع «صلاح» من الانتقال للريال أو برشلونة
» «الرقابة الإدارية» تكشف عن تفاصيل 7 قضايا فساد كبرى

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:42 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار