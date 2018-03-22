» إصابة 23 في انقلاب أتوبيس بالشرقية

22 مارس 2018 - 06:31 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 23 مواطنًا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى الدفع بـ 13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه، وكسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.