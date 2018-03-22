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إصابة 23 في انقلاب أتوبيس بالشرقية

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انقلاب أتوبيس - أرشيفية

خالد الشرقاوي

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وزارة النقل

وزارة الصحة

الشرقية

انقلاب اتوبيس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 23 مواطنًا في حادث انقلاب  أتوبيس بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى الدفع بـ 13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه، وكسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.


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