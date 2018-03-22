» هجوم ناري من "إيهاب جلال" على معارضيه

22 مارس 2018 - 06:33 م

رفض إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرد على منتقديه بعد خروج الفريق من دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية، مشيرًا إلى أن الذين يتحدثون وينتقدون يبحثون دائمًا عن السلبيات دون النظر لأي إيجابيات.

وأضاف "جلال"، أنه رغم أن بعض المنتقدين سبق أن تولي مسئولية فرق ولم يحقق شيئًا لكنهم ينتقدون لمجرد الانتقاد فقط، مشددًا على أنه لن يلتفت وراءه لأن أمامه مهام ثقيلة في الفترة القادمة لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير.

وأكد المدير الفني للزمالك، ثقته الكبيرة بعودة الفريق الأبيض إلى سابق عهده، واعدًا جماهير القلعة البيضاء بتحقيق نتائج مرضية في الفترة القادمة.



