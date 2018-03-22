» «بوتين» يقبل دعوة البشير لزيارة السودان

22 مارس 2018 - 06:38 م

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة من الرئيس عمر حسن البشير لزيارة السودان.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس البشير تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بوتين، تناول بحث العلاقات بين البلدين.

كما أكد بوتين، بحسب الوكالة، "استمرار بلاده في دعم السودان وزيادة الاستثمارات الروسية في السودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب"، ولم تذكر الوكالة موعدا محددا للزيارة.

من جانبه هنأ البشير الرئيس الروسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت يوم الأحد الماضي.