«ترامب» يفرض 50 مليار دولار على الصين

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أفادت قناة "اكسترا نيوز" بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر بفرض تعريفة جمركية على الصين لاتهامها بسرقة التكنولوجيا الأمريكية.

وكان مصدر مسئول قال، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي سيفرض رسومًا على نحو 50 مليار دولار من الواردات الصينية ردا على السرقات المزعومة لحقوق الملكية الأمريكية.

وصرح المستشار الاقتصادي البارز في البيت الأبيض ايفريت اينشنستات، بحسب وكالة "أ ف ب"، بأن الرسوم الجديدة على الواردات ستستهدف قطاعات صناعية "سعت فيها الصين إلى الحصول على ميزة من خلال الاستحواذ غير المنصف أو نقل التكنولوجيا بالقوة من الشركات الأمريكية"، ومن المقرر أن يكشف ترامب العقوبات في وقت لاحق الخميس.


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