  • الجمعة 23 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:18 ص
بحث متقدم
مسئول بصندوق النقد يفجر مفاجأة بشأن تعويم الجنيه

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن قرار تعويم الجنيه

أوبر

أول تعليق من الحكومة بشأن أزمة "أوبر" و"كريم"

تذاكر مترو الأنفاق

وزير النقل يكشف معلومة هامة عن تذكرة المترو

موسى مصطفى موسى

منافسي "السيسي": "مش أنا اللي أبقى ديكور"

أبو الفتوح

تطورات جديدة بشأن قضية "أبو الفتوح"

الدكتور حسن نافعة

السيسي سينفذ هذا السيناريو بعد فوزه في الانتخابات

السيسي وساندرا نشات

هذه الملفات غابت عن حوار «السيسي»

صلاح

داعية سلفي يحذر «محمد صلاح» من الإخوان

المطربة الإسرائيلية شيران ابراهام

مفاجأة.. تصوير أغنية إسرائيلية في سيناء

اغتصاب - صورة أرشيفية

أمناء شرطة.. ومغتصبون

ليفربول يبدأ التحرك لضم بديل «صلاح»

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"حمزة" يوجه رسالة إلي والدة "صلاح"

#

إغراءات بالجملة لليفربول من الريال لضم "صلاح"

#

زوجة مالك ليفربول تشيد برباعية "صلاح"

#

"أبو ريدة" يكشف موقف ليفربول من رحيل "صلاح"

برشلونة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

بدأت إدارة ليفربول الإنجليزي، التحرك بشكل جدي لضم مهاجم برشلونة تحسبا لرحيل محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب الألماني يورجن كلوب المدير لليفربول، إدارة ناديه بالدخول في مفاوضات لضم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، في الميركاتو القادم.

وكشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، عن أن "كلوب" يحضر نفسه للسيناريو الأسوأ وهو انتقال صلاح إلى الدوري الإسباني في ظل اهتمام ريـال مدريد وبرشلونة بضمه الموسم المقبل، وبدأ بالفعل التفكير في التعاقد مع ديمبلي ليكون بديلا للفرعون المصري.

وسجل صلاح 36 هدفًا هذا الموسم مع ليفربول في جميع البطولات كما يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
» هذا ما قاله الشيخ "العريفي" عن محمد صلاح
» «أبومازن» لـ «السيسي»: إما الصلاحيات أو العقوبات
» تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
» عدم المشاركة في الانتخابات حرام شرعًا
» شاهد.. امرأة يصعب التصديق بأنها صناعية
» انتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة
» عيد الأم داخل دار المسنات.. دموع تبكي عقوق الأبناء
» صحفي إسرائيلي: السفير الأمريكي أسوأ من «ابن كلب»
» صفقة كبرى لتصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر
» بالأرقام.. إلى أين وصل الاقتصاد المصري؟

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار