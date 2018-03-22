» مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية

22 مارس 2018 - 06:57 م

اعترضت مقاتلات حربية إيطالية من طراز يوروفايتر F-2000 ، اليوم الخميس، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية من طراز "بوينج" 777 إثر فقدانها الاتصال مع وكالة النقل الجوي الإيطالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان، أن وكالة النقل الجوي الإيطالية فقدت الاتصال مع طائرة تابعة للخطوط الفرنسية Air France ، وقد تم اعتراضها فوق سماء "لومباردي".

وأفادت بأن المقاتلات حددت هوية الطائرة وأكدت معاودتها الاتصال بوكالة النقل الجوي الإيطالية.

وأشارت الدفاع الإيطالية إلى أن المقاتلات انطلقت مباشرة إثر تلقيها أمرا من مركز العمليات الجوية المشتركة التابع للناتو.

كما أكدت أن المقاتلات الإيطالية اخترقت حاجز الصوت، من أجل تقليل وقت عملية التدخل، مبينة أن الظروف المناخية والرياح ودرجات الحرارة عززت انتشار موجة الصدمة ما جعلها مسموعة على الأرض.