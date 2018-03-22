  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:49 م
بحث متقدم
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

«أبومازن» لـ «السيسي»: إما الصلاحيات أو العقوبات

محررة المصريون داخل در المسنات

عيد الأم داخل دار المسنات.. دموع تبكي عقوق الأبناء

الدكتور حسن نافعة

السيسي سينفذ هذا السيناريو بعد فوزه في الانتخابات

السيسي وساندرا نشات

هذه الملفات غابت عن حوار «السيسي»

صلاح

داعية سلفي يحذر «محمد صلاح» من الإخوان

المطربة الإسرائيلية شيران ابراهام

مفاجأة.. تصوير أغنية إسرائيلية في سيناء

ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في تل أبيب

صحفي إسرائيلي: السفير الأمريكي أسوأ من «ابن كلب»

الدكتور أحمد كريمة

عدم المشاركة في الانتخابات حرام شرعًا

اغتصاب - صورة أرشيفية

أمناء شرطة.. ومغتصبون

معصوم مرزوق

انتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة

مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية

عرب وعالم

مقاتلات حربية
مقاتلات حربية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

روسيا تعلّق رحلات طائرات "أن-148" لهذا السبب

#

سقوط طائرة على ملعب كرة قدم

#

مقاتلات قطرية تتصدى لطائرة إماراتية عسكرية

#

تحطم طائرة فرنسية ومصرع 3 أشخاص

ايطاليا

طائرة ركاب،

مقاتلات حربية

اعترضت مقاتلات حربية إيطالية من طراز يوروفايتر F-2000 ، اليوم الخميس، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية من طراز "بوينج" 777 إثر فقدانها الاتصال مع وكالة النقل الجوي الإيطالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان، أن وكالة النقل الجوي الإيطالية فقدت الاتصال مع طائرة تابعة للخطوط الفرنسية Air France ، وقد تم اعتراضها فوق سماء "لومباردي".

وأفادت بأن المقاتلات حددت هوية الطائرة وأكدت معاودتها الاتصال بوكالة النقل الجوي الإيطالية.

وأشارت الدفاع الإيطالية إلى أن المقاتلات انطلقت مباشرة إثر تلقيها أمرا من مركز العمليات الجوية المشتركة التابع للناتو.

كما أكدت أن المقاتلات الإيطالية اخترقت حاجز الصوت، من أجل تقليل وقت عملية التدخل، مبينة أن الظروف المناخية والرياح ودرجات الحرارة عززت انتشار موجة الصدمة ما جعلها مسموعة على الأرض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» صفقة كبرى لتصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر
» بالأرقام.. إلى أين وصل الاقتصاد المصري؟
» «هنية»: 4 أهداف وراء محاولة اغتيال «الحمد الله»
» هجمات قرصنة الكترونية على وزارة الدفاع الروسية
» «السعيد» يدرس تفعيل تعاقده مع الزمالك
» القتل والسرقة.. مرض أم جريمة؟
» قبل المونديال.. أزمة بين بريطانيا وروسيا بسبب«هتلر»
» ركود فى سوق الدعاية لـ«رئاسيات 2018»
» ليفربول يبدأ التحرك لضم خليفة «صلاح»
» مواجهات عنيفة تجتاح إسرائيل بسبب التجنيد الإجباري
» مقاتلات إيطالية تعترض طائرة ركاب فرنسية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار