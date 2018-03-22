بالصور.. «عبد الرحمن رمضان» الطالب المثالي على مستوى الجمهورية

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الطالب

أعلن الدكتور أحمد حمادي، مدير الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، عن فوز الطالب عبدالرحمن رمضان عبد الله، بالصف الثالث الثانوي علمي، بمعهد بنين الغردقة النموذجي، على المركز الأول كطالب مثالي على مستوى الجمهورية، على تفوقه أدبيًا وعلميًا للعام الدراسى 2018-2017م.

وقال محمد محمود، موجه أول التربية الاجتماعية، إن فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، نظمتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ببيت شباب الأزهر بمدينة الإسكندرية، في الفترة من 21-17 مارس الجار.

وأوضح محمود ،أن معايير التقييم تشمل، مدى القدرة على إنجاز أداء المهام المختلفة والأنشطة المكلف بها، ومشاركته الفعالة في الأنشطة الطلابية، ومدى الالتزام والانضباط داخل المعهد، وأن يكون لدى الطالب اهتمامات مختلفة ثقافية ودينية ( كحفظ القرآن الكريم والخطابة والإنشاد الدينى وإلقاء الشعر وغيره ).

وأضاف"محمود"، أن الطالب عبدالرحمن أثبت تفوقه في عدة مجالات بحصوله على مراكز متقدمة في حفظ القرآن الكريم، والخطابة، بالإضافة إلى التزامه وانضباطه داخل المعهد وعلاقاته الطيبة مع زملائه ومعلميه.

وقد أعرب وكيل الوزارة عن بالغ سعادته متقدما بالتهنئة الخالصة للطالب ومتمنيا له مزيدا من التقدم والتفوق وحثه على بذل الجهد لمواصلة التميز ومشاركته الفعالة فى كل الفعاليات والأنشطة الطلابية، ومقدما الشكر لإدارة رعاية الطلاب فى بذلهم الجهد والنشاط الفعال وحصول المنطقة على مراكز متقدمة فى عدة مجالات على مستوى الجمهورية.


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