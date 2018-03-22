انتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة

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دعا السفير معصوم مرزوق، القيادي بـ "تيار الكرامة"، ومساعد وزير الخارجية الأسبق إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال لم تتجاوز نسبة التصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي 60 % من أعداد أصوات الناخبين.

وتساءل مرزوق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في انتخابات 2014 كان يتم الإعلان عن نتائج السفارات يوميًا، أين نتائج تصويت الخارج؟ هل يتم إخفاء أمر عن الناس؟".

قبل أن يكشف في منشور آخر أن متوسط نسبة الحضور في تصويت الخارج لم يتجاوز 6%  من أعداد الناخبين الذين يحق لهم  التصويت الانتخابي.

وتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن لا تزيد النسبة في الداخل كثيرًا، معتبرًا أن نسبة الحضور هي التصويت الحقيقي على السيسي، داعيًا إلى "انتخابات رئاسية مبكرة إذا كانت نتيجة التصويت أقل من 60%  من أعداد الناخبين".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى اعتبارًا من 26 مارس الجاري ولمدة 3 أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى مرشح حزب "الغد".


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