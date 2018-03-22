» «السعيد» يدرس تفعيل تعاقده مع الزمالك

22 مارس 2018 - 08:05 م

تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بضم عبدالله السعيد، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية اتصالات مكثفة من جانب أحمد مرتضى منصور، وأمير مرتضى منصور، نجلي رئيس النادي، مع اللاعب من أجل إقناعه في الاستمرار في تعاقده مع الزمالك رغم توقيعه على عقد جديد مع الأهلي.

وأكد مسئولو الزمالك للاعب أن النادي الأبيض سيتحمل كافة العواقب التى سيتعرض لها اللاعب من إيقاف أو غيره، مؤكدين حرصهم الكامل وإصرارهم على التواجد داخل القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وبدأ السعيد فى دراسة الأمر جيدا الخاص بالانتقال إلى الزمالك، خاصة في ظل توتر العلاقة بينه وبين إدارة الأهلى بعد عرضه للبيع.

وأكد اللاعب لمسئولي الزمالك بحسم موقفه النهائى عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى وديتى البرتغال واليونان استعدادا لخوض منافسات كأس العالم بروسيا 2017/2018.

كان السعيد وقع بشكل رسمي على عقود انتقاله للزمالك لمدة 3 سنوات قبل أن يقوم بتمديد تعاقده مع الأهلي لمدة عامين مقبلين.