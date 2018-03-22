عدم المشاركة في الانتخابات حرام شرعًا

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية من الأمور المحظورة من الناحية الشرعية لكون أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، مستعينًا بقول الحق عز وجل: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني يحقق مصلحة المجتمع كله، لكون أن الاستقرار السياسي يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للوطن.

وأوضح: أنه في فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد فإن الاستهانة أو الامتناع أو الخضوع أو الخنوع للشائعات المغرضة من الخونة والعملاء حول عدم المشاركة محظور شرعًا.

ولفت إلى أن الوطن بمؤسساته يسير من أحسن إلى أحسن والرسول-صلى الله عليه وسلم- بشر بسلامة مصر بجيشها وقضائها من الفتن حين قال: "ستكون فتن أسلم الناس فيها أهل مصر".


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