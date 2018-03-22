تكريم الأمهات المثاليات على مستوى محافظة البحر الأحمر في عيدهن

قال تعالى " وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا"، بهذه الآية الكريمة افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر كلمته خلال الاحتفال السنوى للمحافظة بعيد الأم، وتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والذي أقيم بقصر ثقافة الغردقة اليوم الخميس.

واستكمل المحافظ قائلا إن الاحتفال بالأم لا يكفى يوم فى العام وانما يجب أن يكون كل لحظة ولن يكفى ذلك لرد جزء مما قامت به الأم، فإن الله عز وجل وصانا بالوالدين كما أكد رسوله الكريم على أهمية الأم ودورها العظيم اتجاه أولادها فبدونها لن تتكون الأمم ويصبح هناك العلماء والقادة والمبتكرين فى كل مجال وكل التخصصات فهي أول من يعطى الخطوة للأمام وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لبدء مشوار حياتهم و القدرة على العطاء ، كما انها من تغرس القيم والمبادئ و العادات الحميدة التي تؤسس البلاد وتبنى الأمم.

وأضاف أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تحتفل بها وذلك نتيجة لتضحيات وعطاء بلا مثيل، فالام المصرية لها طبيعة خاصة هى قوة نباهى بها العالم فهى لا تكل ولا تمل من أداء دورها ، كما أنها تلبي نداء مصر فالأم المصرية هى افضل سيدات العالم حيث استشعرت دخول البلاد فى نفق مظلم فقامت بالخروج فى 30 يونيو تناشد الأمن والاستقرار.

كما أشار إلى أن مشاركة المرأة المصرية كانت أعلى نسبة فى الانتخابات المصرية حيث وهبها الله الشعور بالخطر واتخاذ الخطوة لحماية بلدها مصر، ودعا عبدالله جميع الأمهات والفتيات للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقق نسبة أعلى من الانتخابات السابقة.

وكرم عبدالله الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والمدن وعددهن 12 أمًّا مثالية، ثلاثة على مستوى المحافظة فكانت آمال محمد حامد الأم المثالية الأولى وحميدة فهمى الأم المثالية الثانية ومريم كمال ذكى الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة.

كما فازت زكية عبد الرؤوف بالأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة، ونجاح عبد الحميد بالأم المثالية البديلة، وأما الأمهات المثاليات على مستوى المدن ففازت سعاد محمود من مدينة رأس غارب، سهير أحمد من مدينة الغردقة، إكرام المرغنى من مدينة سفاجا، عطيات محمد من مدينة القصير، سحر محمود من مدينة مرسى علم، فوزية حمزاوى من مدينة الشلاتين وخديجة أحمد من مدينة حلايب.